МИД РФ надеется, что Госдеп не разделяет мнение о "показном характере" российской помощи

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что официальный Вашингтон не поддерживает позицию заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера, который заявил о "показном характере" российской гуманитарной помощи. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется перенаправить пытливый ум господина Палмера к правительству и народу, например, Италии. Мне кажется, неплохо было бы ему самому как представителю американской внешнеполитической службы уточнить в Белом доме, что в этой помощи, которую Россия предоставила США, - сказала Захарова. - Я уверена, что чиновники Белого дома обязательно поделятся с ним этой информацией. Не будут же они скрывать от сотрудника Госдепа, что там, в этой российской помощи?"

Дипломат напомнила, что информация о поставляемой Россией помощи была опубликована на сайте МИД РФ и широко распространялась в СМИ.

"Хотелось бы понять, идет ли речь об индивидуальном экспромте или это продуманные установки и рекомендации, которые официально одобрены руководством Госдепартамента в отношении России. Не хочется думать, что даже нынешний беспрецедентный гуманитарный кризис в мире используется Вашингтоном как еще один искусственный предлог для новых системных нападок на нашу страну", - добавила она.

Ранее Палмер высказал мнение, что оказываемая Россией ряду стран гуманитарная помощь в связи с пандемией якобы имеет показной характер и "никто точно не знает, что там, в этой помощи".