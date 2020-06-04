Захарова: у Москвы нет уточняющей информации по поводу разрыва сотрудничества США с ВОЗ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва не располагает уточняющими комментариями от американской стороны в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о разрыве сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что РФ обратила внимание на заявление Трампа, указав, что оно "сделано не вовремя". "Американская сторона не предоставила уточняющих комментариев в связи с заявлением своего президента. По имеющейся информации, в секретариат ВОЗ в Женеве никаких дополнительных сообщений из Вашингтона на данный момент также не поступало", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия продолжит внимательно следить за развитием ситуации. "Речь идет не только о заявлениях в Twitter, речь идет о процедуре выхода", - добавила она.

"Мы, конечно, с сожалением вынуждены констатировать, что подобные шаги подрывают работоспособность организации, отвлекают внимание от актуальных приоритетов", - отметила Захарова. Это происходит, когда ВОЗ должна играть ключевую роль в реагировании мирового сообщества на пандемию, что отражено в итоговой резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, подчеркнула дипломат.

"Надеемся, что возобладает здравый смысл. Сейчас как никогда нужны солидарность, готовность к многостороннему взаимодействию", - заключила официальный представитель МИД РФ.

29 мая Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Американский президент в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По его версии, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.