Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия решительно отвергает обвинения в свой адрес в причастности к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на Бундестаг ФРГ в 2015 году", - сказала она.

По ее словам, Россия готова рассмотреть полученные Германией от США данные о кибератаке, если они действительно существуют.

"С 2015 года германская сторона не только не предоставила каких-либо доказательств вины России, но и ни разу не смогла объяснить, на чем основываются выдвигаемые против нашей страны обвинения, - сказала она. - Сейчас власти ФРГ ссылаются на "какие-то надежные свидетельства", которые, по сообщениям немецких СМИ, были получены Берлином - важный момент - от США. Если германская сторона на самом деле располагает поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть. Существуют специальные механизмы обмена соответствующими данными".