Захарова назвала попытку вынести в СБ ООН вопрос Гонконга сведением счетов США с Китаем

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Попытки использовать площадку СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг Гонконга - это ничто иное, как сведение счетов США с Китаем. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие действия подрывают суверенитет КНР, они являются грубым нарушением закрепленных в уставе ООН основополагающих норм международного права. Мы считаем, они продиктованы ничем иным, как желанием [США] свести счеты с внешнеполитическим противником", - сказала она.