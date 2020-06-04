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Акции протеста в Гонконге

Захарова назвала попытку вынести в СБ ООН вопрос Гонконга сведением счетов США с Китаем

Такие действия подрывают суверенитет КНР, подчеркнула представитель российского МИД

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Попытки использовать площадку СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг Гонконга - это ничто иное, как сведение счетов США с Китаем. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие действия подрывают суверенитет КНР, они являются грубым нарушением закрепленных в уставе ООН основополагающих норм международного права. Мы считаем, они продиктованы ничем иным, как желанием [США] свести счеты с внешнеполитическим противником", - сказала она.

Теги
СШАРоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаАкции протеста в Гонконге
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