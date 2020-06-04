МИД России озабочен ростом преступлений со стороны боевиков на западе Ливии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская сторона обеспокоена развитием событий на западе Ливии, где участились совершаемые вооруженными группировками преступления. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что в состав этих группировок входят в том числе члены террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Если говорить в целом о ситуации, то мы глубоко обеспокоены развитием событий на западе Ливии. Вызывают озабоченность участившиеся преступления, совершаемые вооруженными милициями. В их составе сражаются перемещенные из Сирии боевики, включая членов листированной СБ ООН террористической организации "Джебхат ан-Нусра", - сказала она.

Захарова напомнила, что эта организация выступает "под новым брендом "Хайат Тахрир аш-Шам".

"В нарушение гуманитарного перемирия, которое было объявлено Ливийской национальной армией по случаю Рамадана и на фоне пандемии, вооруженные группировки продолжают боевые действия. В населенных пунктах проводилась акция возмездия. Из тюрем бежали обвиняемые в тяжких преступлениях члены международных террористических организаций. <...> Мы убеждены, что продолжающиеся боевые действия приведут лишь к усугублению системного кризиса, который грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями", - отметила Захарова, добавив, что конфликт в стране может быть урегулирован "исключительно через общеливийский общенациональный диалог".

"Мы вновь призываем международное сообщество приложить все усилия, чтобы помочь ливийцам преодолеть сложившуюся тупиковую ситуацию", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.