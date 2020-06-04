Захарова заявила, что новое незаконное проникновение в Венесуэлу возможно в любой момент

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия допускает, что новое незаконное проникновение в Венесуэлу со стороны США возможно в любой момент. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На днях официально объявили о том, что в Колумбию из США будут переброшены подразделения бригады содействия силам безопасности. "Речь идет о нескольких сотнях так называемых военных советников. Они имеют опыт службы в Афганистане, в Латинскую Америку такие специалисты направляются впервые. С трудом верится, что они займутся, как объявлено, содействием безопасности. Их пребывание в непосредственной близости от Венесуэлы - это просто сигнал о том, что новое незаконное проникновение в страну возможно в любой момент", - сказала она.

Говоря о серьезности ситуации, дипломат указала на высказывания главы Южного командования вооруженных сил США Крейга Фолла о том, что "наряду с противодействием незаконным явлениям в регионе указанные силы будут задействованы для продвижение неких идеалов и ценностей". "Это трудно рассматривать иначе как скрытую угрозу и провокацию", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы вооруженных наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее. В настоящее время более 60 причастных к попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу в начале мая находятся под стражей.

Санкции

Расточаемые администрацией США угрозы в адрес правительств других стран в случае содействия поставкам в Венесуэлу иранского топлива недопустимы, заявила Захарова.

"За все в принципе допустимые рамки выходят прозвучавшие несколько дней назад некие предупреждения администрации США правительствам по всему миру относительно любого содействия поставкам Венесуэле иранского топлива, - отметила она. - К ранее звучавшим угрозам в отношении страховщиков и судовладельцев теперь добавляется запугивание Вашингтоном администраций портов, собственников и капитанов судов. На днях в дополнение к уже имеющимся рестрикциям и агрессивным заявлениям Минфин США включил в санкционный список еще четыре судоходные компании, которые были задействованы в транспортировке топлива в Венесуэлу".

Дипломат обратила внимание на то, что применение ограничительных мер в отношении Каракаса оказывает пагубное воздействие на экономику и социальную сферу Венесуэлы. "С международно-правовой точки зрения это один из ярчайших примеров незаконности таких шагов, которые усугубляются еще и без того сложной эпидемиологической обстановкой в мире, - указала она. - В условиях пандемии они [шаги] выглядят цинично, бесчеловечно и просто не позволяют венесуэльским властям вести в полном объеме работу по обеспечению населения медикаментами и другими средствами, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией".

"Мы осуждаем эту противозаконную практику, требуем прекратить подобные действия в отношении суверенного государства и напоминаем, что сейчас для Венесуэлы приоритет - преодоление внутренних разногласий и недоверия, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Мы призываем все ответственные политические силы этой страны к общенациональному инклюзивному диалогу на основе демократических принципов в соответствии с национальным законодательством".

По словам Захаровой, борьба с коронавирусом требует объединения усилий. "Назрело заключение большого гуманитарного соглашения, - подчеркнула она. - Мы готовы поддержать такое мирное политическое решение, которое будет выработано самими венесуэльцами, и оказать конструктивное содействие в его реализации при полном уважении суверенитета Венесуэлы".