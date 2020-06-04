Захарова: власти США должны соблюдать право своих граждан на мирные протесты

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Официальные власти США, пресекая незаконные действия на фоне массовых беспорядков в стране, не должны забывать о праве американцев на мирный протест. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны фиксируем действия американских органов правопорядка. В ходе протестных выступлений против мирных демонстрантов используются слезоточивый газ и другие спецсредства, фактически на поток поставлены аресты и задержания, - сказала она. - Исходим из того, что, осуществляя мероприятия по пресечению мародерства и других противозаконных действий, власти не должны нарушать права американцев на мирный протест".

Захарова обратила внимание, что в ходе освещения выступлений и митингов пострадали многие представители СМИ, в том числе и российские. "Продолжаем внимательно следить за развитием взрывоопасной ситуации в США", - добавила она.