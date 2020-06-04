ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести электронное голосование

"По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выразив благодарность регионам, которые не были отобраны комиссией.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Соответствующий перечень субъектов РФ был утвержден на заседании ЦИК в четверг.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия получила заявки на проведение дистанционного электронного голосования от пяти регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярского края и Республики Карелия. Все они были рассмотрены в соответствии со специальными критериями отбора на заседании комиссии в четверг.

"Первый критерий - мониторинг готовности граждан в субъекте РФ принять участие в дистанционном электронном голосовании. Второй - количество избирателей субъекта, имеющих на портале госуслуг учетные записи. Готовность общественной палаты субъекта РФ обеспечить наблюдение за ходом электронного голосования и определением его результатов в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию в Москве", - сказал Булаев.

По его словам, критериями для выбора регионов также стали "готовность обеспечить активную информационно-разъяснительную деятельность и рейтинг по объему государственных и муниципальных услуг, полученных через единый портал госуслуг". "[Важна] доля населения, использующего интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Готовность участковых избирательных комиссий к проверке сведений о дистанционном электронном голосовании граждан, заявившихся на дистанционное электронное голосование, но в день голосования пришедших на избирательный участок по месту жительства", - отметил зампред ЦИК.

В свою очередь Памфилова отметила, что при выборе регионов комиссия руководствовалась "не эмоциями, а здравым смыслом". "Мы при всей открытости к новым технологиям идем очень осторожно и очень постепенно. Мы благодарим Москву за ее инициативу, благодаря ей были внесены поправки в закон об общероссийском голосовании и о такой возможности наряду с другими видами голосования, если регион хочет", - подчеркнула Памфилова, добавив, что ЦИК "учтет весь тот опыт, который прошла Москва, который дает возможность сейчас предоставить эту базу и для других регионов".

О голосовании

ЦИК на заседании в четверг утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня. Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.