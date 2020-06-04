Захарова: дальнейшее пребывание Ассанжа в британской тюрьме во время пандемии неприемлемо

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия считает негуманным отклонение британским правосудием прошения основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа об освобождении под залог из-за риска инфицирования в тюрьме. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает недоумение решение судьи отклонить прошение об освобождении под залог при том, что в тюрьме Белмарш, где он [Ассанж] содержится, распространяется коронавирусная инфекция. Журналист, по свидетельству медиков, находится в зоне особого риска из-за обострившегося за год заключения заболевания легких", - сказала она.

Захарова отметила, что Ассанж уже более полугода нуждается в срочной медицинской и психологической помощи, а жизнь его находится в опасности. "Подобные шаги британского правосудия представляются как минимум негуманными, они больше похожи на расправу над журналистом за его профессиональную деятельность. Удивительно, что такое издевательство над правами человека происходит именно в Британии, власти которой активно выступают за соблюдение прав человека и демократических ценностей по всему миру", - подчеркнула дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, "дело Ассанжа - это удар западной системы правосудия по самой себе".