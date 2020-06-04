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Посольство России в Латвии раскритиковало намерение запретить георгиевскую ленточку

Ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально поддержала введение запрета

РИГА, 4 июня. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в четверг подвергло критике намерение ввести в республике запрет на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек.

"Внимание! Разыскивается "особо опасная" георгиевская ленточка за проявление "тоталитарной идеологии" в Латвии. Разве это не бред? Нет, так на самом деле думают некоторые депутаты Сейма (парламента), поэтому и хотят ее запретить на законодательном уровне", - указывает российское диппредставительство в своем Twitter.

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду концептуально поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в трех чтениях должен принять парламент, а после - утвердить президент Латвии.

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