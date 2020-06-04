МИД РФ призвал Приштину отменить запрет на ввоз товаров без указания Косова в документах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва призывает Приштину отменить введенные 1 июня по решению и.о. премьер-министра Авдулаха Хоти ограничения на ввоз товаров, в сопроводительных документах которых не указано название непризнанной республики.

"Мы считаем такое поведение косоваров недопустимым, потому что оно наносит ущерб всем жителям Косова независимо от их этнической принадлежности и идущим вразрез с обстоятельствами, которые имеются, а именно с обязательствами, зафиксированными при международном участии. Призываем в том числе и покровителей Приштины, прежде всего Вашингтон и Брюссель, добиться отмены упомянутых мер, которые квалифицированы как деструктивные", - сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, из-за таких мер прекратились поставки грузов жизненно необходимых товаров из остальной части Сербии.

"Белград правомерно не признает это наименование, справедливо ссылаясь на международное право, на резолюцию Совбеза ООН 1244. Данный антисербский дискриминационный шаг Приштины также противоречит договоренностям, которые были достигнуты сторонами в ходе диалога при посредничестве ЕС, согласно которым соответствующие документы должны оформляться в статусно нейтральном ключе", - отметила дипломат.