ЦИК утвердил порядок сбора подписей избирателей через портал госуслуг

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центризбирком на заседании в четверг утвердил порядок сбора подписей избирателей с использованием единого портала госуслуг в ходе избирательных кампаний в России.

Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата.

"В ходе этой кампании [единого дня голосования 13 сентября] данную процедуру будут использовать при выборах высших должностных лиц Республики Чувашия и Пермского края, а также на выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что порядок сбора подписей с использованием портала госуслуг и их представления в соответствующую комиссию определяет ЦИК России. "Гражданин может поставить свою подпись в поддержку выдвижения с помощью портала госуслуг, если он обладает активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе, зарегистрирован на портале и имеет подтвержденную учетную запись", - отметил Булаев.

Он добавил, что МВД России через портал госуслуг проверит паспортные данные избирателя, проставившего подпись, в случае соответствия, подпись направляется в личный кабинет кандидата. "В случае несоответствия избирателю предлагается проверить актуальность своих данных, указанных им в личном кабинете и отредактировать по необходимости", - подчеркнул он.

Зампред ЦИК добавил, что по окончании сбора подписей кандидат или избирательное объединение заверяют собранные с использованием госуслуг подписи своей усиленной квалифицированной электронной подписью, а затем направляет список с данными о таких избирателях в избирательную комиссию.