ЦИК выделил трем регионам 35 млн рублей на перелеты в ходе голосования по конституции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центризбирком России принял решение дополнительно выделить избирательным комиссиям в Якутии, Мурманской области и Чукотском автономном округе около 35 млн рублей для организации полетов в труднодоступные места в ходе проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

История вопроса о внесении изменений в Конституцию РФ в 2020 году

"Предлагается утвердить дополнительное выделение средств из федерального бюджета следующим комиссиям: ЦИК Республики Саха (Якутия) - 30 млн 467 тыс. рублей, избиркому Мурманской области - 1 млн 997 тыс. рублей и избиркому Чукотского автономного округа 2 млн 237 тыс. рублей", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, "это в основном связано с организацией дополнительных полетов голосующих, поскольку время года изменилось - была зима, а стало лето".

ЦИК 4 марта принял постановление о распределении бюджетных средств на подготовку и проведение общероссийского голосования. Всего на организацию голосования было выделено 14,8 млрд рублей, из которых 14,6 млрд рублей направлено нижестоящим избирательным комиссиям. Кроме того, Центризбирком направил 110 млн рублей федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и воинские части. Также ЦИК выделил 80 млн рублей на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования.

Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.