Россия может зеркально ответить на действия Киева в отношении ее дипучреждений

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право зеркально ответить на решение Киевского городского совета о расторжении договоров аренды трех земельных участков, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.

"Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку. Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран. Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры", - говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.