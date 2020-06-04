Нижегородская область не будет отказываться от традиционных форм голосования

ТАСС, 4 июня. Дистанционное электронное голосование по поправке к Конституции РФ в Нижегородской области не скажется на работе избирательных участков - все они будут открыты 1 июля и будут работать с соблюдением необходимых в условиях пандемии мер безопасности. Об этом сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин.

История вопроса о внесении изменений в Конституцию РФ в 2020 году

В четверг Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Любая цифровая платформа должна быть выбором гражданина. Мы не отказываемся от традиционных форм волеизъявления, но это некий сервис, когда человек, если он не видит негативных следствий такого участия, может проголосовать из дома. Все избирательные участки будут работать, все члены избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. При голосовании будет отслеживаться дистанцирование и соблюдение иных мер безопасности", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что в регионе нет препятствий для проведения дистанционного электронного голосования. "У нас 2,57 млн избирателей, при этом 2,54 млн активных пользователей портала госуслуг. Поэтому, конечно, мы технически не видим никаких препятствий", - пояснил губернатор.

По его словам, власти региона вместе с Минкомсвязи РФ синхронизируют работу, чтобы исключить сбои при голосовании. "С нашей стороны все порталы и базы избирателей готовы к синхронизации", - добавил Никитин.

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.