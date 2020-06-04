Постпред России в ОБСЕ раскритиковал США за применение силы против журналистов

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Россия рассматривает распыление полицейскими перечного спрея в лицо российскому журналисту Михаилу Тургиеву на протестах в США как проявление необоснованной жестокости. Такую оценку высказал в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации.

По его словам, российская сторона всегда делала акцент на том, что любые акции протеста должны носить мирный характер, всегда жестко осуждала насилие со стороны участников таких акций. Но в данном случае постпред РФ с тревогой отметил, "что наряду с грабителями и хулиганами американские правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации, неоправданно применяя при этом силу как против протестующих, так и журналистов, делающих репортажи с места событий".

"МИД России уже давал оценку действиям полиции, которая использовала резиновые пули и слезоточивый газ против сотрудников СМИ. Повторим, что рассматриваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на четкую идентификацию его в качестве журналиста", - сказал Лукашевич.

Американские правозащитные организации на 1 июня зафиксировали около 100 нападений на репортеров в городах США при работе на протестах, добавил Лукашевич. "По состоянию на 1 июня местные правозащитные организации с 28 мая зафиксировали порядка 100 нападений на репортеров в десятках городов страны. Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнения и равного доступа к информации для всех", - отметил Лукашевич.

Постпред РФ напомнил, что серьезную обеспокоенность "волной насилия" в США против представителей прессы высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. "Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание. Инцидент стал еще одним мрачным примером в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны "стражей порядка" в США", - добавил постпред РФ.

Проблема расизма

Правозащитные организации констатируют проблему предвзятого отношения полиции США к представителям расовых меньшинств, добавил Лукашевич. "Правозащитники констатируют, что насилие со стороны полиции (в США - прим. ТАСС) и безнаказанность ее сотрудников отягощаются предвзятым отношением к представителям расовых и этнических меньшинств", - отметил Лукашевич.

Постпред РФ привел данные ресурса MappingPoliceViolence.org, согласно которым при численности чернокожего населения США около 13% от общего числа граждан в 2019 году они составили 24% жертв стрельбы сотрудников правоохранительных органов. "Подсчитано, что у афроамериканцев шансы быть убитыми полицейскими в три раза выше. О безнаказанности за полицейскую стрельбу говорит и тот факт, что уголовные дела в отношении силовиков заводят лишь в 1-2% случаев", - рассказал Лукашевич.