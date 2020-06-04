Постпред России в ОБСЕ раскритиковал США за применение силы против журналистов

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Россия рассматривает распыление полицейскими перечного спрея в лицо российскому журналисту Михаилу Тургиеву на протестах в США как проявление необоснованной жестокости. Такую оценку высказал в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации.
По его словам, российская сторона всегда делала акцент на том, что любые акции протеста должны носить мирный характер, всегда жестко осуждала насилие со стороны участников таких акций. Но в данном случае постпред РФ с тревогой отметил, "что наряду с грабителями и хулиганами американские правоохранители с подачи властей разгоняют и мирные демонстрации, неоправданно применяя при этом силу как против протестующих, так и журналистов, делающих репортажи с места событий".
"МИД России уже давал оценку действиям полиции, которая использовала резиновые пули и слезоточивый газ против сотрудников СМИ. Повторим, что рассматриваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на четкую идентификацию его в качестве журналиста", - сказал Лукашевич.
Американские правозащитные организации на 1 июня зафиксировали около 100 нападений на репортеров в городах США при работе на протестах, добавил Лукашевич. "По состоянию на 1 июня местные правозащитные организации с 28 мая зафиксировали порядка 100 нападений на репортеров в десятках городов страны. Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнения и равного доступа к информации для всех", - отметил Лукашевич.
Постпред РФ напомнил, что серьезную обеспокоенность "волной насилия" в США против представителей прессы высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. "Исходим из того, что виновные понесут заслуженное наказание. Инцидент стал еще одним мрачным примером в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны "стражей порядка" в США", - добавил постпред РФ.
Проблема расизма
Правозащитные организации констатируют проблему предвзятого отношения полиции США к представителям расовых меньшинств, добавил Лукашевич. "Правозащитники констатируют, что насилие со стороны полиции (в США - прим. ТАСС) и безнаказанность ее сотрудников отягощаются предвзятым отношением к представителям расовых и этнических меньшинств", - отметил Лукашевич.
Постпред РФ привел данные ресурса MappingPoliceViolence.org, согласно которым при численности чернокожего населения США около 13% от общего числа граждан в 2019 году они составили 24% жертв стрельбы сотрудников правоохранительных органов. "Подсчитано, что у афроамериканцев шансы быть убитыми полицейскими в три раза выше. О безнаказанности за полицейскую стрельбу говорит и тот факт, что уголовные дела в отношении силовиков заводят лишь в 1-2% случаев", - рассказал Лукашевич.
"Нынешний кризис лишь вновь обнажил эти и другие изъяны американского общества. Но о них истеблишмент предпочитал либо "политкорректно" умалчивать, либо перекладывать собственные просчеты на других, в том числе списывая на происки неких "внешних недоброжелателей". Все это сводит на нет притязания Вашингтона на моральное лидерство и менторство в правочеловеческой сфере. Следует сосредоточиться на собственных проблемах", - заключил Лукашевич.
Помощь ОБСЕ
Лукашевич рекомендовал США обратиться за экспертной помощью к профильным структурам ОБСЕ для налаживания ситуации с соблюдением прав человека. Постпред призвал власти США серьезным образом заняться исправлением тяжелейшего положения дел в области прав человека и вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств на фоне акций протеста и полицейского насилия в этой стране.
"Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование инцидентов, а профильные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - прим. ТАСС), представителя по свободе СМИ и верховного комиссара по делам национальных меньшинств, как и личные представители по толерантности, будут держать ситуацию в центре своего внимания, - подчеркнул Лукашевич. - Кроме того, возможно, Вашингтону было бы полезным попросить об их экспертной помощи в налаживании соблюдения прав человека в США. Американский народ заслуживает того, чтобы свободно дышать, без полицейского "колена на горле".
Полицейский произвол
Россия не видит подвижек в решении системных проблем в США, связанных с нарушениями прав человека, дискриминацией по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейским произволом, заявил Лукашевич. "Не видим серьезных подвижек и в решении накопившихся системных проблем, в числе которых грубые нарушения прав человека, дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и "средств самообороны" частными лицами и многие другие. Обеспокоенность по поводу "структурного неравенства и расизма" в этой стране (США - прим. ТАСС) и необходимость его искоренения акцентировала 30 мая и директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг [Сольрун] Гисладоттир", - заявил постпред РФ.
По его словам, "чрезмерное применение силы полицией США является тревожным индикатором, высвечивающим системные провалы в обеспечении конституционных прав американских граждан". "Обвинения полиции в расизме, чрезмерном применении силы регулярно звучат в местных и зарубежных СМИ. Как известно, в большинстве случаев насилию со стороны стражей порядка в Соединенных Штатах подвергаются именно афроамериканцы, такие как Джордж Флойд. При этом официальная статистика нарушений, включая убийства, совершаемых правоохранителями при исполнении служебных обязанностей, в общенациональном масштабе сознательно не ведется", - уверен Лукашевич.
Как проинформировал российский постпред, по данным правозащитного сайта KilledbyPolice.net, "в 2015 году в США полицейские убили 994 человека, в 2016 - 962, в 2017 - 986, в 2018 - 992, в 2019 - 1 004, а за первые пять месяцев текущего года - уже около 400 человек", - отметил дипломат.