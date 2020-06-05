В России стартует прием заявлений о голосовании по конституции по месту пребывания

"Сейчас "Мобильный избиратель" более интересен тем, кто будет долго отсутствовать по месту жительства. Например, кто зарегистрирован в Новосибирской области, а работает в Москве и проживает здесь. Тогда ему удобнее подать через "Мобильного избирателя" заявление и проголосовать в городе Москве в любой день - он может в день голосования (1 июля) или в предшествующие дни (с 25 по 30 июня) проголосовать на том участке, который он выбрал", - сказала ТАСС секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прием заявлений от участников общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования, стартует в пятницу во всех регионах России.

Подача заявлений продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

"Зарегистрированные в городе Москве и имеющие учетную запись на портале mos.ru заранее должны подать заявление о том, что они проголосуют дистанционно, и тогда уже их включат в соответствующий список, исключат из списка по месту жительства, и они будут голосовать дистанционно. Жители Нижегородской области должны будут иметь подтвержденную запись на портале госуслуг и подавать заявку через него", - уточнила секретарь ЦИК.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.