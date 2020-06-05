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Голосование по поправкам в конституцию

В Якутии более тысячи человек присоединись к движению "Волонтеры Конституции"

Волонтеры расскажут жителям о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Свыше тысячи человек вошли в состав движения "Волонтеры Конституции" в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в штабе движения.

Центризбирком в феврале подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции". В рамках соглашения волонтеры расскажут гражданам о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании.

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"В Якутии идет формирование штаба "Волонтеров Конституции", записались 1 004 добровольца. Волонтеры ведут работу по информированию населения об изменениях в Конституцию. Предполагается работа волонтеров непосредственно в день проведения голосования на избирательных участках", - рассказали в штабе.

Со стороны организаторов каждый доброволец будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, бесплатным проездом от дома до штаба и обратно.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". Согласно документу, голосование пройдет 1 июля. Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокГолосование по поправкам в конституцию
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