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Голосование по поправкам в конституцию

Чукотка получит более 2 млн рублей для проведения голосования по поправкам в конституцию

Средства направят на проведение голосования в удаленных районах региона
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Центризбирком России принял решение о выделении Чукотке дополнительных средств в размере 2,2 млн рублей на проведение голосования по поправкам в конституцию в удаленных районах округа. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правительстве региона.

Президент РФ Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии глава государства подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

"Жители труднодоступных районов имеют право проголосовать досрочно. Чтобы сотрудники избиркома могли добраться до них, необходимы дополнительные расходы. Центризбирком выделит округу более 2 млн рублей на организацию голосования в удаленных районах", - отметили в правительстве округа.

Ранее заместитель председателя избиркома Чукотского автономного округа Арсений Паксюткин сообщал ТАСС, что жители труднодоступных районов полуострова смогут проголосовать по поправкам в конституцию досрочно, в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Планируется, что этим правом воспользуются более двух тысяч избирателей округа.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний ВостокГолосование по поправкам в конституцию
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