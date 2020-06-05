ЦИК возобновил работу информационно-справочного центра о голосовании по конституции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу возобновил работу информационно-справочного центра для граждан о процедуре общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Информационно-справочный центр ЦИК был открыт 10 марта, однако впоследствии приостановил свою работу в связи с переносом даты общероссийского голосования.

"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию информационно-справочный центр ЦИК РФ функционирует ежедневно в период с 5 июня по 3 июля 2020 года - с 9:00 до 18:00, в период с 09:00 25 июня до 18:00 2 июля 2020 года - в круглосуточном режиме, 3 июля 2020 года - с 9:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что звонки в информационно-справочный центр принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20. Россияне, находящихся за пределами РФ, могут обратиться с вопросами по телефону +7-499-754-00-20. По телефону граждане могут получить справочную информацию о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, узнать номера участков для голосования, уточнить порядок и сроки подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и получить данные о порядке обращения в ЦИК.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность голосования до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосования вне помещений для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для ряда регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.