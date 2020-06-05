Заседание Совета ПА ОДКБ пройдет 15 июня в онлайн-режиме

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 июня проведет заседание Совета ПА ОДКБ в режиме видеоконференции, сообщила в пятницу пресс-служба Госдумы.

"В повестке заседания - рассмотрение проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы", - уточнили в пресс-службе нижней палаты.

Кроме того, будет обсуждаться опыт парламентов стран - участниц организации по законодательному обеспечению мер, принятых в ситуации распространения коронавирусной инфекции, а также вопросы взаимодействия в новых условиях.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (палат парламентов) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В настоящее время в ПА ОДКБ председательствует спикер Госдумы. Изначально заседание Совета планировалось на май, затем Володин обсудил с коллегами из других стран возможность его проведения в онлайн-формате в июне.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.