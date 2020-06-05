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Голосование по поправкам в конституцию

Песков: если граждане проголосуют против поправок к конституции, то они не вступят в силу

Как отметил пресс-секретарь президента, Владимир Путин, если сочтет нужным, выступит с обращением в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Если граждане РФ проголосуют против поправок к конституции, то изменения не вступят в силу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой сценарий развития событий предполагает Кремль, если россияне на голосовании не поддержат изменения в основной закон страны.

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"Не знаю, насколько уместны такие эвентуальные рассуждения. Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат эти поправки. Это четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", - сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос он еще раз подтвердил, что если по итогам голосования поправки не будут поддержаны, они не вступят в силу, "об этом президент сказал с самого начала".

Говоря о режиме проведения голосования на фоне пандемии коронавируса, представитель Кремля отметил, что ситуация под контролем ЦИК и Роспотребнадзора, "именно они отслеживают ситуацию и регулируют соответствующие режимы".

Путин может выступить с обращением к россиянам по случаю проведения голосования о поправках к Конституции РФ, если сочтет нужным, заявил Песков. "Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос планирует ли глава государства такое мероприятие до или после голосования по поправкам.

Ранее Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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