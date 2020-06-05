В Кремле не ознакомились с выводами Белановского о протестном потенциале в РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле пока не знакомы с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году".

"Нет, мы пока не имели возможности ознакомиться с этим материалом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что в администрации президента думают о мнении исследователя, что пандемическая ситуация может привести к массовым протестам.

Песков уточнил, что Кремль фиксирует последствия, вызванные борьбой с коронавирусом. "Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане. Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеется, последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются", - заключил он.