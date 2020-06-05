Суд расформировал муниципальный избирком в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск городской избирательной комиссии, которая требовала расформировать состав избиркома муниципального образования Новоизмайловское, с которым во время выборов 2019 года судились кандидаты в муниципальные депутаты из-за отказов им в регистрации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд требования административного истца полностью удовлетворил", - говорится в сообщении.

В Петербурге в прошлом году прошли выборы муниципальных депутатов. В Новоизмайловском трое кандидатов-самовыдвиженцев получили отказ в регистрации, после чего они подали в суд на муниципальный избирком.

В иске отмечалось, что в последний день подачи документов здание комиссии было закрыто, и они не смогли подать документы, хотя уведомляли об этом комиссию заранее. Суд обязал муниципальный избирком принять документы кандидатов. Городской избирком Петербурга после этого также отменил более 270 отказов в муниципальных комиссиях кандидатам, в том числе в Новоизмайловском.

На заседании в конце сентября 2019 года Центризбирком РФ принял постановление, которым признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов. В декабре прошлого года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поручила горизбиркому Петербурга до 1 марта 2020 года провести повторный анализ работы комиссий на территории города, которые были задействованы в муниципальных выборах. Первую проведенную после выборов проверку ЦИК признал неудовлетворительной.