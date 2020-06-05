ВС РФ признал террористической связанную с "Джебхат ан-Нусрой" группировку в Сирии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд России по заявлению генерального прокурора РФ признал террористической связанную с организацией "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической в РФ с 2015 года) группировку "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Верховный суд России удовлетворил исковые требования генпрокурора, признав террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", - сообщили в надзорном ведомстве.

Исковое заявление генпрокурора Игоря Краснова о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запрете ее деятельности на территории РФ было подано на основании закона "О противодействии терроризму". По данным российских правоохранительных органов, "деятельность данной организации и проводимая ею пропагандистская и иная работа представляет серьезную угрозу национальным интересам Российской Федерации, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан России".

Административное дело было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

"Хайят Тахрир аш-Шам" стала 32-й организацией, признанной террористической в России.