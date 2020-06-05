Комитет Думы внес проект постановления об отмене пленарного заседания палаты 24 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в пятницу внес в нижнюю палату два проекта постановлений - об отмене пленарного заседания 24 июня и переносе запланированного на этот день правительственного часа с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. Тексты размещены в думской электронной базе.

Комитет предлагает отменить пленарное заседания 24 июня в связи с указом президента Владимира Путина об объявлении дня нерабочим и проведении в этот день военного парада и артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Второй проект постановления вносит изменения в план проведения правительственных часов в Госдуме. Согласно утвержденному графику, 24 июня в Госдуме должен пройти правчас с участием министра труда и социальной защиты на тему "О ходе реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции". Комитет Госдумы по контролю и регламенту предлагает перенести проведение этого правительственного часа на 8 июля.

При этом запланированный на 8 июля правительственный час с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова также предлагается перенести. "Мы предлагаем его на осеннюю сессию", - пояснила ТАСС глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ("Единая Россия").