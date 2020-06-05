Путин призвал власти регионов теснее работать с экологическими общественными организациями

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Власти регионов России и муниципалитетов должны теснее сотрудничать с общественными организациями в сфере защиты окружающей среды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.

"Коллег в муниципалитетах и региональных органах власти призываю работать как можно плотнее с такими организациями. Ведь каждый ответственный работник на своем месте заинтересован в конечном итоге в результатах своей работы, а чтобы результат был достигнут, нужно работать с такими людьми, как вы", - заявил Путин, комментируя выступление руководителя благотворительного фонда "География добра" из Кировской области Оксаны Одеговой.

Глава государства поблагодарил ее за работу по популяризации раздельного сбора отходов и другую деятельность в области защиты окружающей среды. "Одно дело, когда это делают госорганы, это их обязанность, но другое дело, когда этим занимаются благотворительные организации - это дорогого стоит, и без этого не обойтись, если мы хотим наладить эффективную работу", - отметил Путин.

Президент пояснил, что такая работа касается "практически каждого населенного пункта, каждого дома, двора, подъезда". "Без общественного контроля эффективную работу не удастся наладить", - подчеркнул глава государства.