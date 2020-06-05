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Предложения по изменениям в конституции

Путин отметил востребованность закрепления нормы о защите животных в конституции

Член Общественной палаты Сергей Бурлаков поднял эту тему в ходе общения главы государства с экологами и зоозащитниками

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент России уверен, что закрепление в конституции страны нормы об ответственном отношении к животным является проявлением цивилизованности.

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Эту тему поднял в пятницу в ходе общения главы государства по видеосвязи с экологами и зоозащитниками спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков, который назвал упоминание такой нормы в тексте поправок к основному закону необходимым и своевременным решением. Путин с ним согласился.

"Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно", - сказал президент.

Глава государства также поблагодарил Бурлакова за участие в деятельности рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и ответил на приглашение посетить Таганрог: "Город хороший, красивый, постараюсь приехать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в конституции
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