Россотрудничество: чешская сторона не представила ни одного факта по российским дипломатам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россотрудничество не имеет причин ставить под сомнение надежность своих сотрудников, которых решили выслать власти Чехии. Об этом в пятницу заявил заместитель главы агентства Михаил Брюханов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Они вернутся в Москву. Мы будем принимать решение на основании всех фактов. Пока у нас нет оснований не доверять нашим сотрудникам и в чем-то их обвинять. Чешская сторона не представила ни одного весомого качественного факта, позволяющего согласиться с их позицией", - сказал он.

Брюханов также назвал фамилии высылаемых сотрудников. "Это исполняющий обязанности руководителя Андрей Кончаков, второй сотрудник - Рыбаков", - сообщил заместитель главы Россотрудничества.

Замглавы Россотрудничества сообщил, что Кончаков и Рыбаков должны будут покинуть Прагу в течение 48 часов, но пока нет ясности, как сделать это в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Я не знаю, как это физически будет осуществляться. Чешская сторона дала им 48 часов [чтобы покинуть территорию страны], как они это будут осуществлять, не знаю. Может быть, они через 48 часов просто прекратят все их полномочия, [сотрудники агентства] будут вынуждены находиться в своих кабинетах и ждать первой транспортной возможности", - сказал Брюханов.

Брюханов считает, что чешская сторона историей с высылкой российских дипломатов спасает свой мундир в глазах избирателей.

По его словам, в свое время Прага на самом высоком уровне позволила себе "безосновательно пустить историю в публичное пространство". "Просто оставить сказанное вслух было невозможно, - отметил Брюханов. - Это [высылка российских дипломатов] является продолжением их ошибочных решений, которое закрывает всю историю".

"Таким образом они спасают свой мундир в глазах избирателей. Других оснований для этого поступка я не вижу", - добавил собеседник агентства.