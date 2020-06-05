Слуцкий заявил, что Россия может симметрично ответить на высылку своих дипломатов из Чехии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Объяснения причин высылки российских дипломатов из Чехии звучат неправдоподобно, у РФ есть основания ответить симметрично, написал в пятницу в своем "Твиттере" глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага, заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", - считает парламентарий.

Ранее посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, дело о "доставке" в Прагу яда рицина российским дипломатом, о котором писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, оказалось полностью вымышленным и было вызвано заведомо ложным обращением одного из сотрудников посольства РФ в контрразведку.

Присутствовавший на пресс-конференции министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что МИД и он лично "пытались разрешить эту сложную и неприятную ситуацию дискретно и дипломатическим путем", однако потерпели неудачу. По его словам, Прага считает, что у нее не осталось "иной возможности", кроме как объявить российских дипломатов персонами нон грата. Власти Чехии, добавил Петржичек, обладают "пониманием ожидаемых ответных шагов" России после своего решения.

В апреле чешские СМИ сообщили со ссылкой на источники в спецслужбах о якобы произошедшей доставке яда рицина в Прагу, который будто бы привез российский дипломат. Яд якобы предназначался для пражских муниципальных политиков, связанных с демонтажом в столице памятника Коневу. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя сообщения, заявил, что и сам "задается вопросом", могут ли вообще соотноситься с реальностью выдвигаемые прессой обвинения, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такие утверждения чешских СМИ немыслимыми и указал, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления.