Медведев посоветовал не обращать внимание на "антироссийскую чушь" секретаря СНБО Украины

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал не обращать внимания на "антироссийскую чушь", которую озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов о территории России. Такое мнение он выразил в пятницу на своей странице в Facebook.

"Не стоит обращать внимание на всякие глупости, которые раздаются на Украине по поводу нашей страны. Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского Совбеза", - написал он в комментариях к записи в ответ на вопрос пользователя о словах секретаря СНБО Украины, озвученных в четверг в эфире украинского "24 канала". В интервью Данилов заявил о том, что территория РФ в нынешнем состоянии это "искусственное образование".

Медведев добавил, что властям Украины нужно думать о том, как сохранить свою страну и восстанавливать доверие разных групп украинских граждан, а также наладить отношения с ЛНР и ДНР, "а не разглагольствовать о судьбе нашего государства, которому больше тысячи лет".