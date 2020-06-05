Замглавы МИД России и посол Египта обсудили Ливию и урегулирование на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в России Ихаб Наср на встрече в пятницу обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильский конфликт.

"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии и по палестино-израильскому урегулированию с акцентом на необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях противодействия попыткам дестабилизации положения в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе египетской стороны.