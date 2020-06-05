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Ставший фигурантом уголовного дела главный архитектор Севастополя покидает пост

В настоящий момент он находится под домашним арестом

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Глава департамента архитектуры Севастополя Александр Моложавенко увольняется, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

"[Моложавенко] покидает должность по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Моложавенко стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, будучи в должности директора департамента архитектуры и градостроительства, незаконно выдал разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, в том числе жилых домов.

Суд в октябре поместил Моложавенко под арест, позднее мера была изменена на домашний арест.

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