Россия и Южная Корея отмечают 30-летие дипотношений несмотря на пандемию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей, переведены в онлайн-форматы из-за пандемии коронавируса, но не отменены. Об этом сообщил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ в интервью российским агентствам.

"Из-за пандемии COVID-19 в настоящее время неизбежно приходится вносить корректировки в график дипломатических контактов и в план проведения публичных мероприятий, в том числе и юбилейных мероприятий, запланированных в рамках "Года корейско-российских взаимных обменов" и "Года взаимных культурных обменов", - констатировал посол. - Мы сожалеем, что нынешние условия не позволяют провести мероприятия в соответствии с существующим планом, но считаем, что обеспечение здоровья и безопасности граждан обеих стран имеет первостепенное значение для двусторонних отношений".

По словам дипломата, посольство проводит только те мероприятия, которые возможно перевести в онлайн-режим, - конкурсы фотографий и видеороликов, посвященных юбилейной дате, а также онлайн-интервью с деятелями культуры и искусства. "В частности, онлайн-конкурс фотографий и видеороликов, который проходил с 25 февраля по 1 мая, вызвал большой интерес по всей России и набрал более 1,3 миллиона просмотров", - сказал посол. В общей сложности на конкурсе были представлены более 400 работ, большая часть которых была посвящена теме путешествий по Южной Корее, а также отношениям дружбы и сотрудничества между двумя странами.

В планах посольства есть и проекты, призванные помочь жителям Южной Кореи лучше познакомиться с собраниями ведущих российских музеев. Как отметил Ли Сок Пэ, корейские дипломаты работают над тем, чтобы добавить в аудиогиды экскурсий Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина корейский язык.

Дипломат пообещал по мере нормализации ситуации с пандемией приложить все усилия, чтобы подготовить площадки для проведения двусторонних обменов в различных областях между Россией и Южной Кореей. "Мы надеемся, что российские СМИ и общественность проявят к этим мероприятиям большое внимание и примут в них участие", - заключил посол.