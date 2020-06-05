В Ленобласти изготовят более 1,3 млн бюллетеней для голосования по поправкам в конституцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Более 1,3 млн бюллетеней изготовят в Ленинградской области для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в пятницу сообщили на сайте региональной избирательной комиссии.

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"В настоящее время ФГУП "Типография №12 им. М. И. Лоханкова" по заказу Избирательной комиссии Ленинградской области осуществляет изготовление бюллетеней. Будет изготовлено 1 362 664 бюллетеня - по числу избирателей", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, более 1,08 млн бюллетеней будут изготовлены для голосования с использованием ящика для обычного подсчета голосов, а также будет произведено более 276 тыс. бюллетеней для организации голосования с электронным подсчетом голосов с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые разместят на 147 участках в различных районах области.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

Ранее президентом был подписан указ, который назначал общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.