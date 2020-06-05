Россия вновь обратилась к ООН по поводу спора с США о дипсобственности

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Россия обратилась к ООН с требованием призвать США вернуть российскую загородную дипсобственность в Нью-Йорке из гуманитарных соображений на фоне пандемии. Об этом сообщил в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на созванной по инициативе РФ экстренной встрече комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.

"Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения из-за возрастающей угрозы пандемии COVID-19, мы запросили о возврате указанной собственности для использования сотрудниками миссии с целью снижения рисков, связанных с распространением коронавируса", - информировал он.

По словам Кузьмина, США так и не ответили на данный запрос. "Они дали понять нашему посольству в Вашингтоне, что нам не стоит рассчитывать на положительный ответ", - добавил дипломат.

Он сообщил, что Россия направила письмо на имя генерального секретаря ООН, в котором "просит его вмешаться в ситуацию и обеспечить возвращение собственности". Кузьмин напомнил, что такие действия США нарушают положения соглашения о стране пребывания.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).