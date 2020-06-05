В посольстве России напомнили Госдепартаменту, что США в Сирию не приглашали

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне напомнило Госдепартаменту, что США, в отличие от РФ, никто в Сирию не приглашал. Так в диппредставительстве в пятницу прокомментировали высказывания помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, заявившего о том, что Москва "должна уйти из региона".

"Обратили внимание на адресованный России призыв Дэвида Шенкера "уйти с Ближнего Востока" в контексте рассуждений о якобы деструктивной роли нашей страны в Сирии, - отмечается в сообщении пресс-службы посольства. - Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства".

"В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - указали в диппредставительстве.

Шенкер в четверг в ходе видеосеминара в вашингтонском институте Ближнего Востока назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. По его словам, "45 лет это было краеугольным камнем американской политики - держать Россию в стороне от Ближнего Востока".

Кроме того, утверждал он, РФ на Ближнем Востоке "играет деструктивную роль", США считают, что Москва "должна уйти" из региона.