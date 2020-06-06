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Лавров вновь возглавил Межведомственную комиссию России по делам Совета Европы

Всего в состав комиссии, согласно указу президента, вошли 35 человек

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обновил состав Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы, ее председателем вновь стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы", - говорится в указе.

Всего в состав комиссии вошли 35 человек. Заместителями председателя назначены помощник президента РФ, начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева и замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Среди вошедших в комиссию - глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКосачев, Константин ИосифовичРоссияБрычёва, Лариса ИгоревнаГрушко, Александр ВикторовичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаКузнецова, Анна ЮрьевнаТолстой, Петр Олегович
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