Постпред РФ в Вене заявил, что за утечку отчета МАГАТЭ ответственны члены организации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. За утечку конфиденциального доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о положении ядерных проверок в Иране и последующее его распространение в западных СМИ несут ответственность отдельные страны - члены организации, а не секретариат агентства. Такое мнение в субботу выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я абсолютно уверен, что секретариат агентства не виноват в утечке конфиденциальных отчетов МАГАТЭ по Ирану. Это ответственность некоторых отдельных стран - членов, которые сливают доклады американским СМИ в надежде на то, что те создадут нездоровую атмосферу вокруг Ирана", - написал постпред на своей странице в Twitter.

В пятницу Ульянов заявил, что синхронное распространение в западных СМИ данного доклада МАГАТЭ при его одновременном поступлении странам - членам Совета управляющих агентства демонстрирует, что режим конфиденциальности в МАГАТЭ не работает.

Ранее 5 июня западные информационные агентства распространили доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно сообщению France-Presse, запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, на которых могут находиться незаявленные ядерные материалы. Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".

3 марта 2020 года западные СМИ также распространили предназначенный для государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ конфиденциальный доклад о положении ядерных проверок в Иране с аналогичной критикой.

О ядерной сделке

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против исламской республики экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.