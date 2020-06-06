Грушко: Россия будет идти в сторону открытия границ максимально осторожно

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса, или, как говорят медики, второй волны пандемии, - указал он. - Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность. Здоровье наших граждан превыше всего, и я убежден в том, что соответствующие решения, если и когда они будут приниматься, будут абсолютно взвешенными и гарантировать неухудшение, по крайней мере, ситуации в борьбе с коронавирусом".

Грушко констатировал, что ситуация с пандемией пока "слишком подвижная". Комментируя готовность некоторых стран Южной Европы открыть границы для туристов, дипломат подчеркнул, что пока это происходит точечно, только для отдельных стран - соседей. "Шенгенская зона, если говорить о Евросоюзе, не открыта пока полностью для всех государств, которые в нее входят", - напомнил он.