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Пандемия коронавируса нового типа

Грушко: Россия будет идти в сторону открытия границ максимально осторожно

По словам замминистра иностранных дел России, важно не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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"Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса, или, как говорят медики, второй волны пандемии, - указал он. - Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность. Здоровье наших граждан превыше всего, и я убежден в том, что соответствующие решения, если и когда они будут приниматься, будут абсолютно взвешенными и гарантировать неухудшение, по крайней мере, ситуации в борьбе с коронавирусом".

Грушко констатировал, что ситуация с пандемией пока "слишком подвижная". Комментируя готовность некоторых стран Южной Европы открыть границы для туристов, дипломат подчеркнул, что пока это происходит точечно, только для отдельных стран - соседей. "Шенгенская зона, если говорить о Евросоюзе, не открыта пока полностью для всех государств, которые в нее входят", - напомнил он.

Теги
РоссияГрушко, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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