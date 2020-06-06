Грушко заявил, что ЕС посылает сигнал России об улучшении диалога

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия слышит сигналы от Евросоюза об улучшении диалога, однако пока они никак не конвертируются в официальную европейскую политику на российском направлении. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Недавно высокий представитель заявил о том, что санкции - это не способ решения проблем с Китаем. А с Россией, значит, способ? Разумеется, мы слышим доносящиеся из различных закоулков Брюсселя сигналы о том, что нынешний курс Евросоюза в отношении России не отвечает ни его интересам, ни той ситуации, которая складывается в мире. Однако эти сигналы пока никак не конвертируются в официальную политику ЕС на российском направлении", - сказал он.

Грушко отметил, что вместе с тем у России и Евросоюза существуют объективные общие интересы. "Это касается и поддержания глобальной стабильности и безопасности, стабилизации ситуации в отдельных регионах, борьбы против новых угроз и вызовов, и пандемия как раз еще более рельефно продемонстрировала востребованность самого широкого взаимодействия", - указал он.

По словам высокопоставленного дипломата, речь идет и о сферах энергетики, экономики, транспорта, контактов между людьми, свободы передвижения, где "интересы России и стран Евросоюза объективно переплетаются".

"Мы открыты к диалогу, для нас не существует запретных тем. Но считаем, что сотрудничество, которое сегодня так востребовано, может развиваться только на взаимоуважительной и равноправной основе", - заключил замглавы МИД РФ.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции с участием глав диппредставительств в Германии, заявил о необходимости найти в отношениях с Россией разумный баланс между санкциями и взаимодействием в выборочных сферах. Кроме того, Боррель отметил, что Евросоюз и Россия зависят друг от друга в сфере энергетики, в связи с чем должны построить доверительные отношения.