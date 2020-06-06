Грушко сообщил, что Россия изучает все возможные опции в связи с выходом США из ДОН

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ответ на выход США из Договора по открытому небу (ДОН) будет зависеть от итогов конференции участников соглашения, однако Россия изучает все возможные опции. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Что касается возможных наших действий, то изучаем все возможные опции, - сказал он. - Посмотрим, чем завершится конференция. Ни для кого таскать каштаны из огня не собираемся. В любом случае во главе угла будут интересы нашей безопасности и наших союзников. Напомню в связи с этим, что Россия и Белоруссия составляют одну группу государств - участников по договору".

Как напомнил высокопоставленный дипломат, страны - депозитарии договора (Венгрия и Канада) в срок от 30 до 60 дней после получения уведомления о выходе США должны созвать конференцию стран - участниц. Сроки ее проведения пока не согласованы, но встречаться лучше вживую, а не в онлайн-формате. "Пока нет, но она, если следовать договорным требованиям, должна собраться не позднее конца июля, - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос. - В каком формате будет конференция, мы не знаем, но, конечно, все, кто заботится о судьбе ДОН, должны быть заинтересованы в том, чтобы она прошла вживую, а не в онлайн-формате. Вопросов для рассмотрения наберется немало".

Грушко также отметил, что пока рано говорить о том, кто будет представлять на этой конференции Россию.

Дипломат также указал, что рассчитывать на изменение Соединенными Штатами своего решения относительно выхода из соглашения не стоит. "Мало кто верит в то, что США вдруг одумаются и останутся в договоре. Аргументы, которыми они пытаются прикрыть свое решение о выходе, притянуты за уши", - добавил он.