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Посол России назвал чушью домыслы о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

Посол РФ назвал чушью домыслы о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США.

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СШАРоссия
Выход США из Договора по открытому небу
Грушко сообщил, что Россия изучает все возможные опции в связи с выходом США из ДОН
По мнению замминистра иностранных дел России, рассчитывать на изменение Вашингтоном своего решения относительно выхода из соглашения не стоит
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