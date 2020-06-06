Посол России назвал чушью домыслы о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

Выход США из Договора по открытому небу

Грушко сообщил, что Россия изучает все возможные опции в связи с выходом США из ДОН

По мнению замминистра иностранных дел России, рассчитывать на изменение Вашингтоном своего решения относительно выхода из соглашения не стоит

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