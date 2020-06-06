Захарова ответила на предложение Помпео помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия благодарна американской стороне за готовность помочь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала " Соловьев LIVE ".

"Мы, безусловно, благодарны американской стороне", - сказала она. Захарова отметила, что фиксируется уже второй жест доброй воли между двумя странами, напомнив, что сначала это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ.

"Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", - добавила дипломат, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов.

"Но также отметим, что как компания ["Норникель"] сама, так и государственные структуры наметили и технологию, и определились сроки решения этого вопроса. Поэтому мы поблагодарим господина Помпео, - сказала официальный представитель МИД РФ. - Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была. И мне кажется, что такие вещи надо отмечать и благодарить за них. Поэтому так и будет сделано".

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили на запрос ТАСС о том, какую именно помощь готовы предоставить Соединенные Штаты.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.