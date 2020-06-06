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Высылка российских дипломатов из Чехии
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Захарова заявила, что за высылкой российских дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Прага намеренно наносит удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия предпримет ответные меры по отношению к Чехии, которая выслала двух российских дипломатов. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

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"Заявили о высылке двух российских сотрудников загранучреждения. <...> Но, конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, - сказала дипломат. - Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством (Чехией - прим. ТАСС), не может быть другого решения".

По ее словам, это очередная попытка испортить отношения между странами. "Мы квалифицировали это как и недружественный, и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что Москва на протяжении последних лет очень активно выстраивала отношения с Прагой в гуманитарной, экономической и политической сферах. Однако Прага намеренно наносит удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества.

"Удар наносится целенаправленно по целому ряду направлений. <...> Вы помните эту антигуманную историю, связанную с памятником Коневу, которая усугубилась в преддверии юбилея. Вот эти все мифы относительно появления неких ядов, которые якобы провозили представители российских загранучреждений, и многое-многое другое - похабное, пошлое, отвратительное", - пояснила она.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, дело о доставке российским дипломатом в Прагу яда рицина, о чем писали чешские СМИ на фоне скандала из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу, оказалось полностью вымышленным. Бабиш утверждает, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьер-министра, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению в чешско-российских отношениях".

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВысылка российских дипломатов из Чехии
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