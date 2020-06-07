Захарова заявила, что спроса внутри Чехии на ухудшение отношений с Россией нет

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Определенная часть элиты Чехии целенаправленно портит отношения между Москвой и Прагой. При этом ни их ухудшение, ни высылка двух российских дипломатов не отвечают внутренней повестке республики, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, есть, во-первых, право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивает. Народ никак не спрашивали относительно того, что вдруг что-то в двусторонних отношениях начало ломаться со стороны Праги. <...> Никаких вопросов населению относительно того, как выстраивать в этом русле политику, никто также не задавал. Поэтому очевидно, что это никаким образом не отвечает <...> ни прагматичным интересам, ни внутренней повестке, нет этого спроса. Но при этом отношения целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии", - сказала дипломат.

"Кто стоит за этой элитой, мы уже показывали на примере всей этой грязнейшей кампании по переносу и демонтажу памятника [маршалу Ивану] Коневу. Опять партнеры все те же, - указала Захарова. - Партнерство предполагает, что партнер не будет делать хуже. Что же получается: западный партнер все время что-то привносит в ту же самую Чехию, в ее политику, что носит деструктивный характер".

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, дело о доставке российским дипломатом в Прагу яда рицина, о чем писали чешские СМИ на фоне скандала из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу, оказалось полностью вымышленным. Бабиш утверждает, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьер-министра, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению в чешско-российских отношениях".