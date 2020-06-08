В Приморье в один день проголосуют по поправкам в Конституцию и объектам благоустройства

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Жители Приморского края в день голосования по поправкам в Конституцию будут также выбирать объекты, которые необходимо отремонтировать, реконструировать или благоустроить за счет регионального бюджета, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"В 2020 году мы начинаем внедрять инициативное бюджетирование - это способ формирования главного финансового документа края с учетом инициатив граждан. Мы планировали проводить собрания жителей, опросы, чтобы определить, что именно в бюджете необходимо предусмотреть. Но ситуация с эпидемией внесла свои коррективы. Поэтому начнем с иного формата - предложим приморцам включиться в процесс формирования "народного бюджета" в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, 1 июля", - передает пресс-служба слова председателя правительства Приморья Веры Шербины.

Пилотными территориями для внедрения проекта станут крупные города Приморья: Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. В зависимости от численности населения на реализацию проектов между ними распределили 300 млн рублей из краевого бюджета, которые пойдут на одобренные жителями инициативы.

"Каждый муниципалитет сейчас отрабатывает свои альтернативные проекты, те, которые не были предусмотрены бюджетом, но предлагались людьми ранее. 1 июля, когда мы придем на участок, после основного голосования нам предложат поучаствовать в опросе в рамках проекта "Инициативное бюджетирование". По его итогам в каждом городе будут созданы или реконструированы объекты, набравшие наибольшее число голосов граждан", - цитирует Щербину пресс-служба.

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.