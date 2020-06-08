Москвичи смогут проголосовать по конституции на восьми участках в аэропортах до 1 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на восьми участках в аэропортах с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщил на заседании Общественной палаты столицы председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"В Москве восемь таких участков (в аэропортах - прим. ТАСС). График их работы будет таким же, как и на остальных участках. Если люди заранее заявились на этот участок, то они могут прийти 25-го и так далее, до 1 июля включительно. Если они заранее на этот участок не заявились, то они должны быть готовы к тому, что комиссия будет выяснять, проголосовал ли человек на приписанном ему участке по месту жительства или нет", - сказал Ермолов.

Он напомнил, что до 21 июня принимаются заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 1 июля электронное голосование проводиться не будет.

Изначально общероссийское голосование по поправкам планировалось провести 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом было принято решение его перенести. 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

В новость были внесены изменения (12:58 мск) — добавлены подробности по тексту.