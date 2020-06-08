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75-летие Победы

Кремль на днях сообщит, лидеры каких стран приедут на парад Победы

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что планируется сделать акцент на приглашение на парад глав стран СНГ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кремль сообщит на днях, лидеры каких государств приедут в Москву на парад Победы 24 июня.

"Что касается списка глав государств, которые будут присутствовать и подтвердили свое участие в параде [Победы], мы на днях его консолидируем, я вам расскажу об этом", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он отмечал, что Кремль планирует сделать акцент на приглашение на парад глав стран СНГ.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций. Однако мероприятие, традиционно проходившее 9 мая, было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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