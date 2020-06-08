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Путин проведет встречи с социальными работниками и главой Карелии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично поздравит социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, а также проведет в режиме видеоконференции встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил важность Дня социального работника. "У нас в стране десятки, сотни тысяч людей, которые фактически являются социальными работниками, которые работают в государственных учреждениях, оказывают социальную помощь, занимаются социальным обслуживанием в некоммерческих организациях, волонтерских организациях", - пояснил представитель Кремля. Поэтому, по его словам, "президент посчитал необходимым лично поздравить с этим днем все те сотни тысяч людей, которые занимаются этими прекрасными делами".

Песков уточнил, что встреча пройдет в режиме видеоконференции, в ней примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников.

"Сегодня президент также продолжит работать с регионами, сегодня он в режиме видеоконференции пообщается с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, во второй половине дня Путин планирует провести международный телефонный разговор", - сказал представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКарелия
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